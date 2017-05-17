Утомляемость, вялость, обострение хронических болезней и первые признаки депрессии – не повод, чтобы бежать в аптеку за таблетками. Наладить баланс внутренней энергии, нормализовать состояние организма и повысить жизненный тонус поможет не сложное упражнение золотой петух из восточных практик.

Преимущество китайской гимнастики

Упражнения из китайской гимнастики для здоровья, в том числе и «Золотой петух», завоевали популярность благодаря:

Простоте выполнения движений;

Отсутствии необходимости в специальных приспособлениях и площади для тренировок

Проще говоря, упражнение «Петух, стоящий на одной ноге» может выполнить любой желающий дома, на работе, на отдыхе при наличии желания.

Нет гарантии, что упражнение получится выполнить с первой попытки. Но при должном усердии и определенном количестве тренировок все получится.

Что дает выполнение упражнения упражнение?

Китайская медицина связывает работу внутренних органов и систем с активными точками, расположенными, в том числе, на стопах.

6 активных точек, стимуляция которых поможет привести к балансу функции систем организма, располагаются на стопе.

Обострение хронических заболеваний, расстройства нервной системы, вялость, апатия, раздражительность, нарушение сна, гипертония, сахарный диабет и болезни опорно-двигательного аппарата уйдут навсегда. Для этого нужно только взять в привычку несколько раз в день выполнять упражнение «Золотой петух, стоящий на одной ноге».

В ходе выполнения этого простого, на первый взгляд, упражнения, активизируются энергетические каналы, отвечающие за работу внутренних органов, Инь и Ян приходят в гармонию.

Помимо физического, нормализуется и душевное, психическое состояние. В процессе упражнения человек получает возможность сконцентрироваться на своем внутреннем «я», получить ответы на свои вопросы.

Как выполнять упражнение?

На первый взгляд кажется, будто выполнение упражнения не представляет никаких трудностей. Однако в процессе может оказаться, что все не так просто.

Для того, чтобы начать упражнение:

Ноги необходимо поставить на ширину плеч.

Руки свободно опустить вдоль туловища.

Закрыть глаза. Это обязательное условие! Только так возможно сосредоточиться на течении внутренней энергии и не отвлекаться на внешние раздражители.

Согнуть одну ногу в колене и приподнять ее над полом

Основная задача – удержать равновесие. Для того, чтобы не отвлекаться, можно включить негромкую музыку для медитации, петь или считать про себя.

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Если на первых порах не выходит удерживать равновесие, руки можно развести в стороны. Представьте себя летящим или парящим на волнах.

Как усложнить, если все получается

Кроме того, можно:

Хлопать в ладоши, громко, звонко, сосредотачивая внимание на самом процессе; Сплетать пальцы между собой; Соединять подушечки пальцев, с силой надавливая друг на друга; Выворачивать кисти со сплетенными пальцами наружу; Потирать ладони друг о друга; Надавливать ногтями у основания ногтей другой руки

Упражнение не ограничивает свободу. Возможно, внутренне «я» подсказывает, что необходимо организму в данный момент.

Природа мудра, недаром поза, в которой выполняется упражнение «Золотой петух, стоящий на одной ноге» достаточно часто встречается в животном мире.

Делаем выводы

Отзывы об упражнении многолики. Людям с физическими отклонениями, перенесшим тяжелые болезни, тяжело сразу выполнить стойку на одной ноге, особенно, когда закрыты глаза.

Но не стоит отчаиваться. Начните с нескольких секунд. Постепенно нужно увеличивать время выполнения, приучив себя впадать в состояние отрешенности от внешнего мира. Таким образом мозг получает возможность координировать внутреннюю работу.

Обязательно следует стоять на обеих ногах по очереди, независимо от того, какая из них ведущая (толчковая). Для получения желаемого эффекта упражнение выполняют босиком. Если есть возможность, то можно выйти на улицу, стать на траву, на песок, на землю.

В некоторых практиках данное упражнение называется «цапля». Природное сходство действительно имеется, но суть от этого не меняется.

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Начинать заниматься необходимо сразу после пробуждения, настраивая тело на удачный плодотворный день. В дополнение с выполнением гимнастики укрепляется иммунитет, перестают мерзнуть руки и ноги.

Когда удержание баланса не составит труда, можно в течение выполнения упражнения несколько раз приподняться на носок, усилив нагрузку на стопу.

Приучив свое тело без труда возвращаться к упражнению несколько раз в течение дня, вы заметите значительные перемены в физическом и психическом состоянии здоровья, почувствуете прилив сил и энергии, повышение жизненного тонуса. «Золотой петух» окажется волшебным, как в известной сказке, подарив молодость и здоровье.