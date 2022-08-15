Как поддерживать силы и здоровье мужчине старше 40 лет?
Следить за своим здоровьем нужно в любом возрасте. Но именно после 40 лет начинают
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ЭКО с мягкой стимуляцией
Методика вспомогательной репродуктивной терапии от клиники «Линия жизни» поможет бездетным парам стать родителями долгожданного
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Обеззараживание воздуха в больницах
Проблема внутрибольничной инфекции остается актуальной даже в наше высокотехнологическое время. Регулярное воздействие на микробы,
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Диагностика и выбор методов лечения в случае опущения гениталий
Вовремя поставить верный диагноз важно для достойного качества жизни людей. Справиться с этой задачей
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Какие симптомы при эндометриозе?
Эндометриоз – заболевание, от которого страдает множество женщин. Он является одной из причин болезненных
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Плюсы доставки ПП еды на дом
Переход на правильное питание – сложный в психологическом и практическом плане шаг. Сначала нужно
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Акне: выявить и победить
Чистое лицо без изъянов в виде прыщей и угрей – мечта многих людей с
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Уникальное лечение сколиоза методом дефанотерапии
Запущенная стадия сколиоза – это однозначно хирургическое вмешательство, а потому следует относиться к такой
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Нефроптоз — диагностика и методики лечения
Нефроптоз — научное название заболевания, более известного как опущение почки. В подобном состоянии этот
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Омоложение кожи с помощью пикосекундного лазера
Лазерное омоложение лица лазером применяют при появлении признаков старения и увядания кожи, с целью
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